Perugia-Reggina 0-2, il tabellino della gara

Colpo Reggina a Perugia, in trasferta vincono anche Parma, Spal e Benevento. Cinque gare terminate con il risultato di 1-1, successo di misura del Como in casa contro il fanalino di coda Pordenone. Di seguito, i risultati della...

Reggina

Secco 0-2 in trasferta per la Reggina di Alfredo Aglietti, che batte il Perugia in uno stadio storicamente ostico per gli amaranto come il ”Renato Curi”. Galabinov trova il vantaggio in apertura di primo tempo su...