Eccellenza – Reggiomediterranea, salutano due calciatori

L'attaccante argentino Stefanazzi approda in Promozione nelle fila dell'ambiziosa Gioiese; il difensore senegalese Faye vola in Lombardia, al Nuovo Sondrio

Attraverso un comunicato ufficiale, la Reggiomediterranea ha reso noto di aver ceduto i calciatori Facundo Stefanazzi e Balla Faye, rispettivamente alla Gioiese e al Nuovo Sondrio.

Di seguito il comunicato del club amaranto.

L’ A.S.D. Reggiomediterranea 1986, comunica di aver ufficializzato le cessioni dell’attaccante argentino Facundo Stefanazzi (’99) e del difensore senegalese Balla Faye (’94). Stefanazzi, andato a segno nella gara di ieri in Coppa Italia, si lega alla Gioiese 1918. Faye, per motivi personali è costretto a chiudere in anticipo il suo rapporto con la ReggioMediterranea e si legherá alla Nuova Sondrio Calcio squadra militante nel campionato di Promozione lombarda. La società ringrazia i due giocatori per l’impegno profuso, augurandogli ad entrambi i migliori successi professionali.