Perugia-Reggina, Top&Flop: Bellomo in stato di grazia, Galabinov non si ferma più

Secco 0-2 in trasferta per la Reggina di Alfredo Aglietti, che batte il Perugia in uno stadio storicamente ostico per gli amaranto come il ”Renato Curi”. Galabinov trova il vantaggio in apertura di primo tempo su assist di Bellomo, autore poco dopo del goal del definitivo 2-0. Di seguito i Top&Flop della gara secondo RNP:

TOP

Galabinov – Ogni pallone toccato dal bulgaro si trasforma in oro. L’attaccante amaranto non si ferma più e contro il Perugia trova il suo sesto centro stagionale, conquistando così la vetta della classifica capocannonieri.

Bellomo – Prestazione maiuscola del fantasista barese, vero mattatore della serata. Bellomo torna ad incantare e in occasione dell’assist per Galabinov mette in mostra tutta la sua classe e le sue qualità tecniche. Il goal è il naturale epilogo di una partita individuale perfetta e senza sbavature, fatta eccezione per l’ammonizione.

FLOP

Matos – Una partita difficile, spigolosa, contro un Cionek in grande spolvero che non gli concede nemmeno un centimetro. Poca incisività per l’attaccante biancorosso che ha la possibilità nel primo tempo di far male a Turati, ma tutto solo davanti alla porta spreca di testa.

SANTO ROMEO