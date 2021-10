Promozione, mister Pangallo si dimette da allenatore del Ravagnese

Marco Pangallo non è più l’allenatore del Ravagnese. Si chiude anzitempo la prima esperienza in Promozione per il giovane tecnico ed ex capitano dello stesso Ravagnese. La sconfitta con la Gioiese, la terza consecutiva dopo quelle di Melicucco e Cinquefrondi, ha portato mister Pangallo a presentare le proprie dimissioni. Si attende di conoscere il nome del nuovo allenatore scelto dal club.

Questa la nota ufficiale diramata dal Ravagnese.

L’Asd Ravagnese Calcio comunica le dimissioni di mister Marco Pangallo da responsabile tecnico della prima squadra e del proprio collaboratore Luigi Cloro. Il sodalizio del presidente Cilione ringrazia mister Pangallo e il collaboratore Cloro per la professionalità, la serietà e la dedizione mostrate in questa prima sfortunata fase della stagione e augura loro le migliori fortune per il futuro.