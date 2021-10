Promozione, il Melicucco esonera mister Sorace, al suo posto Dagostino

Ultime News

Preparativi in corso per la sfida di domani sera tra Perugia e Reggina, due squadre in salute pronte battagliare sul rettangolo di gioco del ”Curi” nel turno infrasettimanale della decima giornata del campionato di...

Dilettanti

Marco Pangallo non è più l’allenatore del Ravagnese. Si chiude anzitempo la prima esperienza in Promozione per il giovane tecnico ed ex capitano dello stesso Ravagnese. La sconfitta con la Gioiese, la terza consecutiva...