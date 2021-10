Perugia-Reggina, la probabile formazione amaranto: possibili novità nell’undici di Aglietti

Fresca del grande successo col ParmaPerugia-Reggina, la probabile formazione amaranto: possibili novità nell’undici di Aglietti, per la Reggina arriva l’impegno nel turno infrasettimanale contro il Perugia. Al ”Curi”, gli amaranto puntano al terzo risultato utile consecutivo contro una formazione ostica come quella umbra, la cui serie positiva dura da 7 partite e la cui difesa risulta essere la meno battuta del campionato (5 reti).

Aglietti potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla sfida di domenica, modulo in primis. Probabile un ritorno al 4-4-2, così come lo è altrettanto un ritorno di Lakicevic sulla fascia destra. Bianchi ed Hetemaj si contenderanno una maglia in mezzo al campo, mentre Ricci potrebbe ritornare dal 1′. In avanti, possibile partenza da titolare per Montalto, con il tecnico amaranto che potrebbe far rifiatare un calciatore dalla struttura fisica importante quale Galabinov. Al suo fianco, scalpita Rivas.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Crisetig, Bianchi, Bellomo; Montalto, Rivas

BALLOTTAGGI: Bianchi-Hetemaj 55-45%, Montalto-Galabinov 51-49%

INDISPONIBILI: Adjapong

NON CONVOCATI: Franco, Ejjaki