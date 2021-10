Da Perugia: ”I tre rebus di Alvini”

Preparativi in corso per la sfida di domani sera tra Perugia e Reggina, due squadre in salute pronte battagliare sul rettangolo di gioco del ”Curi” nel turno infrasettimanale della decima giornata del campionato di Serie B. Settimana caratterizzata dai tempi stretti visti gli impegni ravvicinati e diversi dubbi di formazione per entrambi i tecnici, i quali potrebbero variare gli interpreti.

”Reggina spartiacque: tre uomini per una maglia in difesa e sulle fasce, ma è in mezzo il vero punto interrogativo”, si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero Umbria, che sottolinea i possibili dubbi del tecnico Massimiliano Alvini. In difesa, uno tra Rosi e Curado potrebbe far rifiatare Sgarbi, mentre sulla fascia sinistra salgono le quotazioni di Lisi al posto di Falzerano.

”Per il centrocampo – si legge – occorre un capitolo a parte. Qui il rebus è profondo. Alvini ha annunciato la ricerca del miglioramento nella fase di costruzione e ci sono tre uomini per due maglie: Segre, Vanbaleghem e Ghion, con Santoro quarto incomodo”.