Perugia-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV

Perugia e Reggina in campo alle 20:30 per la 10ª giornata di serie B. Nell’ultimo turno di campionato gli amaranto hanno sconfitto per 2-1 il Parma, mentre i grifoni sono reduci dal pareggio esterno al “Via del Mare” contro il Lecce. Trasferta storicamente ostica per la Reggina, che nei 16 precedenti ufficiali in terra umbra è riuscita ad ottenere solamente 3 vittorie (8 i successi invece per i padroni di casa). Reggina che proverà a bissare il successo di domenica scorsa per portare a casa punti pesanti, ma che si ritroverà di fronte un Perugia in stato di grazia e che punta all’ottavo risultato utile consecutivo.

Probabile formazione Perugia- Corsa a due in mediana per una maglia da titolare tra Ghion e Vanbaleghem, con il primo leggermente favorito. A completare la linea di centrocampo biancorossa ci saranno Falzerano, Segre e Lisi. Confemato Chichizola tra i pali, con Rosi, Angella e Dell’Orco a comporre il blocco difensivo. Kouan agirà sulla trequarti, alle spalle del tandem d’attacco Matos-De Luca.

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Rosi, Angella, Dell’Orco; Falzerano, Segre, Ghion, Lisi; Kouan; De Luca, Matos. All. Alvini

Probabile formazione Reggina – Probabile ritorno al 4-4-2 per mister Aglietti, rispetto al 4-2-3-1 visto contro il Parma. Ricci potrebbe ritornare dal 1’, mentre Montalto dovrebbe far rifiatare Galabinov in attacco, con Rivas che scalpita per una maglia da titolare al suo fianco. Chiavi del centrocampo amaranto affidate al duo Bianchi-Crisetig, mentre Lakicevic e Di Chiara agiranno nel ruolo di terzini. Micai torna tra i pali dopo aver scontato la squalifica, con Stavropoulos e Cionek che andranno a completare il reparto difensivo.

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Crisetig, Bianchi, Bellomo; Montalto, Rivas

Perugia-Reggina pronostico – Reggina di mister Aglietti che parte sfavorita secondo Snai, con il segno 2 quotato a 3,35, rispetto alla vittoria dei grifoni quotata 2,30. Stesso discorso per il bookmaker Sisal Matchpoint, con il segno 2 in leggermente in rialzo a quota 3.40, mentre la vittoria del Perugia è data a 2,25. Segno X quasi equivalente per i due bookmakers (Snai 3,05/ Sisal 3,10). Interessante anche il segno MULTIGOAL OSPITE 1-2 a quota 1.62 (Sisal).

Reggina-Monza dove vederla in Tv o streaming – Fischio d’inizio alle ore 20.30 della gara tra Perugia e Reggina. Sarà possibile seguire la partita in diretta su Sky. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. Per gli abbonati di Sky la partita sarà disponibile anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. L’incontro si potrà seguire anche sull’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili. Inoltre, da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

Santo Romeo