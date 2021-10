Non incassa gol da 343’

Ostico impegno infrasettimanale per la Reggina. La compagine di Aglietti, infatti, andrà a far visita al Perugia, squadra imbattuta da sette turni e con la miglior difesa del campionato.

La squadra di Alvini, si legge sul sito della Lega B, “è la migliore al momento nella serie cadetta, con sole 5 reti al passivo, e non incassa gol da 343’, ultimo firmato Prestia al 17’ di Perugia-Alessandria 1-1 del 26 settembre scorso”. In trasferta gli umbri non hanno mai subito reti.