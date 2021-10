Perugia-Reggina, via alla prevendita per i tifosi amaranto

E’ iniziata nella giornata di ieri, lunedì 25 ottobre, la prevendita per i tifosi amaranto che vorranno accedere al settore ospiti del Renato Curi in occasione di Perugia-Reggina, in programma giovedì 28 ottobre e valevole per la decima giornata del campionato di serie BKT.

Sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle ore 19:00 di mercoledì 27 ottobre, sia attraverso il circuito online Ticketone che presso i punti vendita sul territorio.

Di seguito, il punto vendita autorizzato a Reggio Calabria:

BCenters-Via Sbarre Centrali, 260/b-

Aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Il prezzo del biglietto è di 14 euro, esclusi diritti di prevendita.