Perugia-Reggina: designato l’arbitro Camplone di Pescara

La C.A.N. ufficializza gli arbitri del decimo turno. L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare della 10a giornata della Serie BKT 2021/2022.
PERUGIA – REGGINA h. 20.30
CAMPLONE
SCARPA – CIPRIANI
IV: ZAMAGNI
VAR: BANTI
AVAR: CAPALDO
COSENZA – TERNANA Mercoledì 27/10 h. 18.00
COLOMBO
MOKHTAR – GROSSI
IV: LEONE
VAR: MARESCA
AVAR: MARGANI
LR VICENZA – MONZA Mercoledì 27/10 h. 20.30
PAIRETTO
LANOTTE – AVALOS
IV: FIERO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGLIARDINI
ALESSANDRIA-FROSINONE h. 18.00
COSSO
GARZELLI – MINIUTTI
IV: MAGGIO
VAR: GHERSINI
AVAR: TOLFO
ASCOLI – SPAL h. 18.00
MIELE G.
MASSARA – MUTO
IV: DI FRANCESCO
VAR: DI PAOLO
AVAR: VECCHI
BRESCIA – LECCE h. 18.00
IRRATI
PRENNA – MONDIN
IV: COLLU
VAR: MAGGIONI
AVAR: AFFATATO
CITTADELLA – PARMA h. 20.30
DIONISI
BRESMES – ZINGARELLI
IV: NICOLINI
VAR: MARINELLI
AVAR: PERETTI
COMO – PORDENONE h. 20.30
PATERNA
NUZZI – NIEDDA
IV: MARINI N.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PRETI
CREMONESE – PISA h. 20.30
ORSATO
PERROTTI – ROSSI L.
IV: LUCIANI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: ROCCA
CROTONE – BENEVENTO h. 20.30
MERAVIGLIA
TRINCHIERI – DEI GIUDICI
IV: SAIA
VAR: NASCA
AVAR: PAGNOTTA
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