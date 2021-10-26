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Perugia-Reggina: designato l’arbitro Camplone di Pescara

Perugia-Reggina: designato l’arbitro Camplone di Pescara
Reggina
26/10/2021 12:47 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
L'arbitro per la sfida di giovedì

La C.A.N. ufficializza gli arbitri del decimo turno. L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare della 10a giornata della Serie BKT 2021/2022.

PERUGIA – REGGINA h. 20.30
CAMPLONE
SCARPA – CIPRIANI
IV: ZAMAGNI
VAR: BANTI
AVAR: CAPALDO

COSENZA – TERNANA Mercoledì 27/10 h. 18.00
COLOMBO
MOKHTAR – GROSSI
IV: LEONE
VAR: MARESCA
AVAR: MARGANI

LR VICENZA – MONZA Mercoledì 27/10 h. 20.30
PAIRETTO
LANOTTE – AVALOS
IV: FIERO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGLIARDINI

ALESSANDRIA-FROSINONE h. 18.00
COSSO
GARZELLI – MINIUTTI
IV: MAGGIO
VAR: GHERSINI
AVAR: TOLFO

ASCOLI – SPAL h. 18.00
MIELE G.
MASSARA – MUTO
IV: DI FRANCESCO
VAR: DI PAOLO
AVAR: VECCHI

BRESCIA – LECCE h. 18.00
IRRATI
PRENNA – MONDIN
IV: COLLU
VAR: MAGGIONI
AVAR: AFFATATO

CITTADELLA – PARMA h. 20.30
DIONISI
BRESMES – ZINGARELLI
IV: NICOLINI
VAR: MARINELLI
AVAR: PERETTI

COMO – PORDENONE h. 20.30
PATERNA
NUZZI – NIEDDA
IV: MARINI N.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PRETI

CREMONESE – PISA h. 20.30
ORSATO
PERROTTI – ROSSI L.
IV: LUCIANI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: ROCCA

CROTONE – BENEVENTO h. 20.30
MERAVIGLIA
TRINCHIERI – DEI GIUDICI
IV: SAIA
VAR: NASCA
AVAR: PAGNOTTA

 

 

Redazione ReggioNelPallone.it
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