Eccellenza, classifica marcatori: Trombino allunga con una tripletta

Il bomber della Morrone sigla tre reti e sale a 8, resta in scia Franco a quota 6; prima rete in campionato dell'Isola C. R. realizzata da Covelli

Alfredo Trombino è il grande protagonista della sesta giornata di Eccellenza: il bomber della Morrone sigla una tripletta in meno di 45′ che decide il match contro l’Acri, volando a 8 reti in campionato. A seguire c’è Leonardo Franco, autore di uno dei tre gol del CotroneiCaccuri contro lo Scalea. Da segnalare il primo gol in campionato segnato dall’Isola Capo Rizzuto, ad opera di Francesco Covelli appena tornato in giallorosso.

CLASSIFICA MARCATORI

8 gol: Trombino (Morrone)

6 gol: Franco (CotroneiCaccuri)

5 gol: Lancioni (Reggiomediterranea)

4 gol: Padin (Reggiomediterranea), Nesticò (Sersale)

3 gol: Zampaglione (Boca N. Melito), Prete (Morrone), Mercuri (Scalea), Pesce (Soriano)

2 gol: Bianchini (Boca N. Melito), Espanet (Bovalinese), Cataldi, Piperissa (CotroneiCaccuri), Sabatino (Gallico Catona), Manzano (Gioiosa J.), Carella, Dodaro (Locri), Barbieri (Morrone), Angotti (Paolana), Gonzalez (Reggiomediterranea), Cristaudo, Dezai, Silvano (Sersale), Macrì (Soriano), Mateucci (Stilomonasterace)

1 gol: 43 calciatori

Autogol: 3