Da Perugia: ”Burrai si candida per una maglia da titolare”

Sabato contro il Lecce al ”Via del Mare” ha centrato il suo settimo risultato utile consecutivo, confermando solidità, un buon equilibrio ed una difesa che primeggia nell’attuale campionato cadetto. Adesso, per il Perugia di Alvini ci sarà l’esame Reggina in un turno infrasettimanale ricco di insidie tra due squadre che distano soltanto due punti l’una dall’altra. Se il Grifo, però, ha beneficiato di una domenica di riposo dopo il pari di sabato, gli amaranto sono tornati in campo già all’indomani del successo col Parma visti i tempi stretti per preparare il match del ”Curi” e la trasferta da affrontare.

Buone notizie in casa Perugia, così come riporta il Corriere dell’Umbria nell’edizione odierna. Buone notizie, in particolare, sul fronte Burrai. Secondo quanto scrive il suddetto quotidiano umbro, il metronomo sardo tornerà a disposizione nel turno infrasettimanale. ”L’infortunio muscolare subìto durante la sosta – si legge – di ottobre è superato. In ogni caso, la condizione non può essere ottimale e in questi due giorni si capirà se l’ex Pordenone è già spendibile dal primo minuto o può essere più utile a partita in corso”.