La Serie B torna in campo con il turno infrasettimanale, valido per la decima giornata di campionato. Quella di giovedì sera sarà la diciassettesima edizione di Perugia-Reggina, trasferta storicamente ostica per per i colori amaranto come testimonia il dato sui precedenti ufficiali: in terra umbra, il bilancio complessivo è di 8 vittorie per i grifoni, 5 pareggi e solamente 3 successi per la Reggina.

La prima sfida tra le due compagini risale al 3 dicembre 1967, campionato di serie B 1967/1968. In quell’occasione, la Reggina di mister Maestrelli riuscì ad espugnare il vecchio “Santa Giuliana” di Perugia grazie alla doppietta di Vallongo. L’ultimo precedente risale invece alla stagione 2003/2004: le due squadre militavano in massima serie e la partita terminò con un pari a reti bianche.

Di seguito i precedenti ufficiali tra Perugia e Reggina:

1967-68 SERIE B

Perugia Reggina 0-2

Reti: 3′,89′ Vallongo

1968-69 SERIE B

Perugia Reggina 0-0

1969-70 SERIE B

Perugia Reggina 0-0

1970-71 SERIE B

Perugia Reggina 1-0

Rete: 80′ Casati

1971-72 SERIE B

Perugia Reggina 1-0

Rete: 38′ Morello

1972-73 SERIE B

Perugia Reggina 0-0

1973-74 SERIE B

Perugia Reggina 0-1

Rete: 77′ Trinchero rig.

1991-92 SERIE C girone

Perugia Reggina 2-0

Reti: 64′,77′ Traini

1992-93 SERIE C girone

Perugia Reggina 3-1

Reti: 40′ Cornacchini, 67′ Traini, 70′ Giunti, 89′ Bizzarri

1993-94 SERIE C girone

Perugia Reggina 2-0

Reti: 9′, 67′ Giunti

1995-96 SERIE B

Perugia Reggina 2-1

Reti: 16′,77′ Negri, 69′ Visentin

1997-98 SERIE B

Perugia Reggina 0-1

Rete: 88′ Pinciarelli

1999-00 SERIE A

Perugia Reggina 2-1

Reti: 10 (AUT Stovini pro Perugia), 28′ Nakata rig. (Pg), 47′ Giacchetta

2000-01 SERIE A

Perugia Reggina 1-1

Reti: 31′ Zanchetta, 62′ Materazzi rig. (Pg)

2002-03 SERIE A

Perugia Reggina 2-0

Reti: 51′ Miccoli, 80′ Tedesco

2003-04 SERIE A

Perugia Reggina 0-0

SANTO ROMEO