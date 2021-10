Serie D, colpo del Lamezia a San Luca, Cittanova sconfitto in extremis

L’ottava giornata del Girone I di Serie D elegge la Gelbison come prima squadra a tentare la fuga. Dopo il colpo inferto nell’infrasettimanale al Lamezia, costato la panchina a mister Erra, la formazione di Vallo della Lucania batte di misura una delle squadre partite meglio in questa stagione, il Portici, portandosi a +3 sul quartetto al secondo posto, gara decisa dal gol di Iuliano.

Resta a -4 dalla vetta il Lamezia Terme, che si aggiudica il derby calabrese giocato al “Corrado Alvaro” di San Luca. A decidere l’incontro ci pensa Maimone: l’ex centrocampista della Reggina ci ha preso gusto nel mettere la firma sul tabellino dei marcatori, così eccolo sbloccare il match in avvio di ripresa e timbrare addirittura una doppietta a pochi minuti dal 90′. La formazione di Ignoffo scivola al nono posto, in una classifica molto corta che vede il Cittanova in tredicesima posizione dopo la sconfitta in extremis subita in casa del Santa Maria del Cilento: locali avanti ad inizio ripresa con Oviszach, pari giallorosso al quarto d’ora di De Marco; la beffa si concretizza nei minuti finali con le reti di Coulibaly e Romano. Risultati positivi per Rende e Castrovillari: i biancorossi ottengono la seconda vittoria passando per 2-1 in casa dell’FC Messina, decisiva la doppietta di Palma; i Lupi del Pollino bloccano sul risultato ad occhiali la Cavese.

La compagine di Cava de’ Tirreni è una delle componenti del quartetto al secondo posto, le altre sono l’Acireale, corsaro a Troina con un gol per tempo, il Real Aversa, fermato sullo 0-0 a Licata, e il Paternò, che ha visto sospendere la propria partita a Biancavilla a causa delle condizioni climatiche avverse mentre era avanti di un gol. Prima vittoria in campionato sia per il Giarre contro il Sant’Agata che per la Sancataldese contro il Trapani.

