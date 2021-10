Il punto sulla Serie B: “manita” Ternana, vincono Monza e Reggina

Apre la giornata di Serie B la partita tra Alessandria e Crotone, con la compagine piemontese che riesce ad imporsi per 1 a 0 sui pitagorici, sconfitta pesante per la squadra allenata da Modesto che resta bloccata in zona play-out e viene acciuffata proprio dai grigiorossi. Cinquina per la Ternana che si impone sul Vicenza con un sonoro 5 a 0, mattatori di giornata Partipilo e Donnarumma, entrambi autori di una doppietta. Vince in extremis il Monza, grazie ad una rete al 91’ di D’Alessandro, vittoria importante per i brianzoli che restano inchiodati a metà classifica. Continua la striscia di pareggi del Lecce, che conclude in match contro il Perugia a reti bianche, risultato che non penalizza nessuna delle due squadre che restano in zona play-off. Torna a vincere dopo tre pareggi di fila il Benevento, le streghe si sono imposte con un roboante 3-0 sul Cosenza, vittoria che permette ai giallorossi di insediarsi al terzo posto in classifica e condanna i lupi alla parte destra della classifica. Continua la crisi dell’Ascoli, che non riesce a vincere per la quarta partita di fila, è stato il Frosinone ad imporsi sui bianconeri, che torna a vincere dopo quattro partite. Torna a vincere anche il Brescia, dopo le due sconfitte di fila, contro la Cremonese che recrimina un rigore sbagliato da Ciofani nel secondo tempo. Secondo punto stagionale per il Pordenone, che al 96’ riesce a pareggiare contro il Pisa capolista, la compagine toscana dopo la sconfitta contro il Crotone cade ancora contro una squadra in difficoltà del campionato. Vittoria importantissima per la Reggina, che al Granillo supera il Parma per 2-1, ancora in rete il bomber bulgaro Andrej Gălăbinov, ancora fermo a metà classifica il Parma che non vince una partita da un mese e mezzo. Chiude la giornata il pareggio tra Como e SPAL, pari fa restare entrambe le squadre in prossimità della zona rossa della classifica, ambedue a quota dieci punti.

Santo Nicolò