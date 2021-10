Eccellenza, la Reggiomed chiama, Locri e Sersale rispondono

Il quintetto in vetta alla classifica di Eccellenza non fallisce l’appuntamento con i tre punti nella sesta giornata, iniziando a scavare un piccolo solco rispetto al resto del gruppo. Un gol a metà ripresa di Semenzin infrange il muro difensivo del Gioiosa Jonica e consente alla Reggiomediterranea di riprendere il cammino dopo il pari di Scalea. Il Locri segue a ruota, espugnando il campo di Isola Capo Rizzuto per 3-1: botta e risposta nel primo tempo tra Catania e Covelli (al debutto con i crotonesi); nel quarto d’ora finale la formazione di Mancini si prende i tre punti con i gol di Carella e Larosa. In scia c’è anche il Sersale che grazie ad un eurogol di Dezai a 20′ dalla fine passa in casa del Boca N. Melito, in una partita equilibrata nella quale i padroni di casa incappano nell’ennesima sconfitta immeritata.

Trombino realizza una tripletta che stende l’Acri e trascina la Morrone al successo, che consente alla squadra di Infusino di mantenere il quarto posto in compagnia della Paolana, la quale con identico punteggio (3-1), piega il Soriano, in gol Denisi, Caruso e Curcio. Un altro 3-1 porta dopo tre sconfitte il CotroneiCaccuri a rialzare la testa, battendo lo Scalea e issandosi al sesto posto. Terminano in parità gli altri due derby reggini: 1-1 tra Roccella e Gallico Catona, botta e risposta firmato da Malerba e Sabatino; 0-0 tra Bovalinese e Stilomonasterace.

