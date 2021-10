Basketa, colpaccio esterno della Pallacanestro Viola a Ruvo di Puglia

Impresa neroarancio! Gli uomini di Bolignano e Motta riescono a violare l’ostico parquet del PalaColombo di Ruvo di Puglia per 62-65. E’ la prima vittoria “On the road” della Pallacanestro Viola in un campionato nazionale dalla sua fondazione!

TABELLINI

Tecnoswitch Ruvo di Puglia – Pall. Viola Reggio Calabria 62-65 (15-17, 17-8, 17-16, 13-24)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Leonardo Ciribeni 13 (3/7, 2/3), Gianni Cantagalli 11 (0/2, 2/2), Nikola Markovic 8 (1/6, 2/3), Shaquille Hidalgo 8 (4/8, 0/1), Riccardo Bartolozzi 8 (2/9, 0/2), Mattia Mastroianni 7 (2/2, 1/5), Kurt Cassar 7 (2/4, 0/1), Thomas Monina 0 (0/1, 0/0), Gian marco Sbaragli 0 (0/0, 0/1), Giuseppe Ippedico 0 (0/0, 0/1), Nicola Di terlizzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 31 4 + 27 (Nikola Markovic 8) – Assist: 10 (Leonardo Ciribeni 3)

Pall. Viola Reggio Calabria: Yande Fall 20 (8/12, 0/0), Bruno giuseppe Duranti 19 (4/5, 3/8), Amar Klacar 10 (2/6, 2/6), Amar Balic 8 (2/4, 1/7), Federico Ingrosso 4 (0/5, 1/6), Franco Gaetano 2 (0/2, 0/1), Samuele andrea Valente 2 (1/1, 0/0), Fortunato Barrile 0 (0/1, 0/1), Vittorio Lazzari 0 (0/1, 0/0), Alberto Besozzi 0 (0/0, 0/1)