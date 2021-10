LIVE! Reggina-Parma 2-1, esultano gli oltre 8 mila del ”Granillo”! Vincono gli amaranto! FINALE

Nona giornata di campionato al ”Granillo” di Reggio Calabria, dove a partire dalle ore 16:15 si affronteranno Reggina e Parma. Segui la diretta testuale del match targata ReggioNelPallone.it.

REGGINA-PARMA 2-1 (14′ Ménez, 72′ Galabinov, 82′ Vazquez)

TRIPLICE FISCHIO! LA REGGINA BATTE IL PARMA PER 2-1, ESULTA IL ”GRANILLO”!

Blocca Turati!

Punizione Parma, tutti nella metà campo della Reggina, sale anche Buffon

Il Parma tenta di spingersi in avanti per l’assalto finale

Cinque minuti di recupero

86′ SOSTITUZIONE REGGINA- Dentro Montalto, fuori Galabinov

Slalom in area e piazzato all’angolino: l’argentino batte così un incolpevole Turati

82′ Vazquez! Il Parma accorcia le distanze: 2-1 il parziale

79′ DOPPIA SOSTITUZIONE REGGINA- Dentro Bianchi e Lakicevic, fuori Hetemaj e Loiacono

78′ DOPPIA SOSTITUZIONE PARMA- Esce Mihaila e Coulibaly, dentro Andrade e Benedyczak

75′ AMMONIZIONE PARMA- Giallo per Mihaila

Quinto centro stagionale per il bulgaro, che firma il 2-0

72′ GALABINOOOOOOVVVVV! RADDOPPIO DELLA REGGINA SU CALCIO DI RIGORE! BATTUTO BUFFON!

71′ AMMONIZIONE PARMA! Ammonito Juric per via del fallo di mano in area che ha portato al penalty

70′ Zufferli assegna il calcio di rigore per la Reggina!

69′ Consultazione del VAR in corso

67′ Batti e ribatti in area del Parma, Galabinov colpisce a botta sicura ma trova una deviazione di mano sospetta della difesa gialloblu

66′ Reggina in avanti! Cortinovis si inventa un gran pallone per Rivas, il quale, da posizione defilata, va alla conclusione in porta piuttosto che servire Galabinov, libero in area

65′ SOSTITUZIONE PARMA- Dentro Inglese, fuori Man

65′ AMMONIZIONE REGGINA- Giallo per Stavropoulos

62′ Cross dalla sinistra di Mihaila, uscita in presa di Turati che fa suo il pallone

58′ SOSTITUZIONE REGGINA- Fuori Ménez e Bellomo, dentro Cortinovis e Laribi

58′ Vazquez! L’argentino stacca indisturbato in area, ma la sua conclusione di testa termina di poco al lato sul fondo

56′ Bellomo! Grande ripartenza della Reggina, Ménez serve a rimorchio Bellomo che calcia di prima intenzione, ma a conclusione è telefonata e Buffon blocca senza problemi

55′ AMMONIZIONE REGGINA- Giallo per Ménez

Il Parma cerca di sfondare, ma sbatte contro un’attenta difesa amaranto

48′ Vazquez! Brivido per la Reggina, grande risposta di Turati che toglie il pallone dall’angolino

FISCHIA ZUFFERLI, INIZIA IL SECONDO TEMPO!

Le due squadre fanno il loro rientro in campo

DUPLICE FISCHIO DI ZUFFERLI! LA REGGINA CHIUDE IL PRIMO TEMPO IN VANTAGGIO GRAZIE ALLA RETE DI MENEZ AL QUARTO D’ORA.

Tre minuti di recupero

Arriva il dato degli spettatori totali: sono 8.693 i presenti al ”Granillo”, di cui 62 giunti da Parma

41′ AMMONIZIONE PARMA- Giallo per Vazquez

39′ AMMONIZIONE PARMA- Cartellino giallo all’indirizzo di Man

Interpretazione della gara perfetta sinora per la squadra di Aglietti

34′ Bellomo! Incredibile palla goal per la Reggina! Triangolazione perfetta sulla sinistra, poi palla a Ménez che prende la mira e mette un gran pallone rasoterra in area all’indirizzo di Bellomo sul secondo palo, ma quest’ultima manca clamorosamente l’appoggio in rete della sfera..

32′ AMMONIZIONE REGGINA- Bellomo trattiene Man, scatta il giallo

28′ Reggina ancora in avanti: bella apertura di Ménez per Rivas, il quale punta l’avversario e crossa, ma trova la deviazione in corner. In seguito allo stesso, Di Chiara tenta il colpaccio dai 25 metri ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa

24′ SOSTITUZIONE PARMA- Fuori Schiattarella, Juric

17′ Il Parma accenna timidamente alla reazione: la conclusione di Mihaila finisce alle stelle

Lancio col contagiri di Crisetig dalla retroguardia all’indirizzo di Di Chiara, il quale affonda e poi serve a rimorchio Ménez, che arriva puntuale all’appuntamento col pallone e lo insacca in rete. Azione da urlo degli amaranto

14′ MENEZZZZZ!!!!!!!! REGGINA IN VANTAGGIO AL ”GRANILLO”!

7′ AMMONIZIONE PARMA- Giallo per Schiattarella

Altissimi i ritmi di gioco in questi primi 5′ di gara: Reggina sin da subito in avanti alla ricerca del goal

2′ Di Chiara! Reggina subito vicina al vantaggio: Ménez imbuca Di Chiara, tiro potente di prima intenzione e gran parata di Bufffon in corner

PARTITI! INIZIA REGGINA-PARMA!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Rivas, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Galabinov, Ménez. A disposizione: Aglietti, Lakicevic, Amione, Liotti, Bianchi, Gavioli, Cortinovis, Laribi, Ricci, Denis, Montalto, Tumminello. Allenatore: Alfredo Aglietti.

Parma (4-3-3): Buffon; Coulibaly, Osorio, Danilo, Cobbaut; Brunetta, Schiattarella, Vazquez; Man, Tutino, Mihaila. A disposizione: Turk, Colombi, Balogh, Iacoponi, Juric, Benedyczak, Zagaritis, Busi, Traore, Bonny, Inglese, Correia. Allenatore: Enzo Maresca

Arbitro: Luca Zufferli di Udine. Assistenti: Marco Ceccon di Lovere e Paolo Laudato di Taranto. IV ufficiale: Luigi Carella di Bari. VAR: Federico Dionisi de L’Aquila. A-VAR: Edoardo Raspollini di Livorno.