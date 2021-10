Brutta disavventura per Denis: furto nella casa del calciatore

Spiacevolissimo episodio per German Denis. Il calciatore della Reggina con un post su Instagram ha denunciato di aver subito un furto in casa, i ladri sono probabilmente entrati in azione mentre si svolgeva il match tra Reggina e Parma.

“dopo questa grande vittoria purtroppo nel rientro a casa mi sono trovato con un terribile dispiacere. Ho subito un furto e la perdita di oggetti non solo di valore materiale e anche sentimentale” scrive El Tanque sui social.