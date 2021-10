I Top&Flop di Reggina Parma: Menez torna ad incantare, Di Chiara freccia inarrestabile

La Reggina batte 2-1 il Parma e conquista la sua quarta vittoria stagionale in campionato. Menez apre le danze nel primo tempo, nella ripresa Galabinov dal dischetto chiude definitivamente la gara. A nulla serve il goal del 2-1 di Vazquez nei minuti finali. Di seguito i Top&Flop del match secondo RNP:

TOP

Menez – Seconda consecutiva da titolare per Houdini, che torna ad incantare al Granillo. Nel primo tempo capitalizza al meglio il filtrante perfetto di Di Chiara e venti minuti dopo sfiora l’assist per Bellomo. La condizione non è ancora ottimale e il francese esce progressivamente dal gioco venendo sostituito al 58′ della ripresa, ma questo non cancella quanto fatto di buono nella prima frazione e una prestazione comunque ottima.

Di Chiara – Partita sontuosa dell’esterno amaranto, prezioso in fase difensiva, devastante in quella offensiva. Nel primo tempo è una freccia quasi imprendibile e una spina nel fianco per la retroguardia del Parma che non riesce a contenere gli inserimenti del numero 17 , autore dell’assist per il goal del momentaneo 1-0 della Reggina. Serve il miglior Buffon per negargli il primo goal stagionale.

Cionek – Il difensore polacco si conferma elemento imprescindibile per questa squadra e contro il Parma offre l’ennesima prestazione monstre dal punto di vista della solidità difensiva. Dominante contro Tutino e compagni, Cionek lotta su ogni contrasto, si carica sulle spalle la retroguardia amaranto e si permette anche qualche scorribanda in uscita palla al piede.

FLOP

Juric – Entra al 25′ con l’arduo compito di sostituire Schiattarella in mezzo al campo, ma la scelta di Maresca non si rivela azzeccata. Troppi gli errori in fase di impostazione del centrocampista gialloblù, mai realmente nel vivo del gioco dal suo ingresso in campo. Suo il fallo di mano in area che causa il rigore del 2-0.

SANTO ROMEO