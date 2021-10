Menez e Galabinov stendono il Parma: il commento del match di RNP

La Reggina batte il Parma 2-1 e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella di Vicenza. Un Parma attendista quello visto nella prima frazione, schiacciato dal pressing e dal gioco degli amaranto che giocano un ottimo primo tempo, creando tante occasioni e concedendo poco o nulla. L’ottimo avvio di gara degli uomini di Aglietti si concretizza al minuto 16′ con il goal di Jeremy Menez: inserimento sulla corsia di sinistra di Di Chiara che scatta alle spalle di Coulibaly e scarica al centro per il francese che da pochi passi deve solo spingere in porta il pallone che vale l’1-0. Nulla da fare per Gianluigi Buffon. A ridosso dell’intervallo Brunetta prova ad impensierire timidamente la retroguardia della Reggina, che regge e chiude meritatamente in vantaggio la prima frazione.

Nella ripresa il Parma parte subito forte nel tentativo di trovare il goal del pareggio, provando a rendersi pericoloso prima con Vazquez e poi con Tutino, ma al 69′ arriva l’episodio che chiude di fatto il match: dopo una mischia in area di rigore, la conclusione di Galabinov viene intercettata dall’evidente tocco di braccio di Juric. Per Zufferli non c’è nessun dubbio, è calcio di rigore per la Reggina. Dagli undici metri si presenta proprio il bulgaro che batte Buffon e mette il risultato in cassaforte per gli amaranto. Nei minuti finali del match gli ospiti accorciano le distanze con Vazquez, ma ormai è troppo tardi e dopo 5 minuti di recupero la festa al Granillo può ufficialmente cominciare.

La Reggina vince ancora e vola al sesto posto ad un solo punto di distanza dal Brescia secondo in classifica; discorso diametralmente opposto invece per il Parma, ancorato a quota 10 punti e con una zona play-out sempre più vicina.

SANTO ROMEO