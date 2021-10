Serie D, il Cittanova rafforza l’attacco con l’ingaggio di Savasta

L'attaccante, ex tra le altre di Sambiase e Siderno, ritrova mister Di Gaetano, con il quale ottenne la promozione in D con il Biancavilla

Il Cittanova rafforza il proprio reparto offensivo con l’ingaggio dell’attaccante Luca Savasta, calciatore che può vantare un curriculum importante fatto di molti tornei di Serie D, categoria nella quale ha indossato le maglie di Due Torri, Picerno, Molfetta, Troina, Paternò e Giarre.

Proprio con il Giarre ha iniziato la sua stagione, che proseguirà dunque in casa giallorossa, dove Savasta ritroverà mister Di Gaetano con il quale ottenne la promozione in Serie D con il Biancavilla nel 2019. Non è la prima volta in Calabria per l’attaccante palermitano classe ’93, che ha già indossato le maglie di Rossanese, Montalto, Vibonese, Sambiase e Siderno giocando in Eccellenza.

Per la trasferta di domani al “Carrano” di Santa Maria di Castellabate, contro la Polisportiva Santa Maria del Cilento, mister Di Gaetano ha già inserito il nuovo arrivato nell’elenco dei convocati.