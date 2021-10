Reggina verso il Parma, due indisponibili. Aglietti: “Pubblico ci darà spinta”

Domani pomeriggio al Granillo big match tra Reggina e Parma. Questa alcune dichiarazioni del tecnico della Reggina Alfredo Aglietti in conferenza

Le condizioni – “La squadra sta bene. Quello di domani è un impegno difficile, non dobbiamo farci condizionare dal loro momento perché hanno dei valori importanti. Per fare un risultato pieno serve una grande prestazione, dando continuità alla vittoria di Vicenza e alle prestazioni. Ci sarà un grande pubblico e sarà una spinta ulteriore per noi, ma servirà una gara intelligente perché hanno giocatori veloci davanti. Ho chiesto alla squadra di giocare una gara tecnica importante, sbagliando il meno possibile.

Su Menez – “Da lui voglio continuità, si accende a sprazzi, e quando lo fa si nota. Vorrei restasse sempre accesso e che alla tecnica abbinasse più determinazione”.

Aglietti in conferenza ha annunciato che Adjapong e Regini sono ancora indisponibili.