Reggina-Parma, la probabile formazione amaranto: torna Rivas, Ménez dalla trequarti in su

Ritrovare una vittoria che al ”Granillo” manca da oltre un mese e dare continuità al successo esterno di Vicenza (il primo della stagione). E’ questo l’obiettivo della Reggina di Alfredo Aglietti, la quale ospiterà un Parma non ancora decollato dal punto di vista dei risultati, ma comunque insidioso dal punto di vista tecnico-tattico.

Gli amaranto oscillano tra la riconferma del 4-4-2 ed il ritorno al 4-2-3-1. Differenze sottili dal punto di vista degli interpreti, che comunque non dovrebbero variare molto rispetto all’ultima uscita. Tra i principali dubbi di formazione sembrerebbe esserci il possibile reimpiego di Loiacono, con Lakicevic che scalpita per tornare dal 1′. In mezzo al campo, invece, pare sia Bianchi il favorito a far coppia con Crisetig. Ménez sarà della partita e, in virtù di ciò, le opzioni sarebbero due: schierarlo sulla trequarti alle spalle dell’unica punta o impiegarlo come partner offensivo dello stesso Galabinov. Pochi dubbi, ad oggi, sul ritorno in campo di Rivas.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-2-3-1): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crisetig, Bianchi (Hetemaj); Rivas, Ménez, Bellomo; Galabinov. All. Aglietti

BALLOTTAGGI: Loiacono-Lakicevic 51-49%, Bianchi-Hetemaj 55-45%

INDISPONIBILI: Adjapong, Regini

NON CONVOCATI: Franco, Ejjaki