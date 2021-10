Promozione B: un sabato di grandi anticipi, rinviata la partita di Bagnara

Dovevano essere quattro gli anticipi della sesta giornata del Girone B di Promozione, ma la sfida tra Bagnarese e Vallata del Torbido è stata rinviata “causa requisizione del campo sportivo di Bagnara da parte della Prefettura di Reggio Calabria nonché giusta ordinanza del Comune di Bagnara (allerta sbarco migranti)”. Un rinvio che, come si evince dal medesimo comunicato, è dovuto ai “tempi ristretti che rende impossibile reperire altra struttura idonea.”

Restano quindi altri tre incontri in questo sabato e saranno tre sfide imperdibili, a cominciare da quella in programma al Centro Tecnico Federale di Catanzaro, dove la capolista Sporting Catanzaro Lido riceverà il Brancaleone, una delle sue inseguitrici più agguerrite. Sfida nella sfida, quella tra i due bomber: Giglio da una parte e Rubertà dall’altra. Il Brancaleone è attualmente terzo in graduatoria in compagnia della Gioiese, impegnata a sua volta quest’oggi al “Longhi-Bovetto” di Croce Valanidi contro il Ravagnese, desideroso di rialzare la testa dopo due sconfitte di fila in trasferta. A completare il quadro degli anticipi, al “Lo Presti” di Gallico si sfideranno Archi e San Giorgio, un derby reggino molto sentito tra due compagini che possono nutrire ambizioni di alta classifica, a patto di trovare quella continuità di risultati che finora è mancata.