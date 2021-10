2^ Categoria, stabiliti i 5 gironi: calcio d’inizio domenica 31 ottobre

Prenderà il via nel prossimo fine settimana il campionato di Seconda Categoria calabrese, un torneo che nella scorsa stagione vide disputarsi solamente i 90′ inaugurali prima della sospensione definitiva di tutti i campionati. Si partirà per l’edizione 2021/2022 con 58 società iscritte, suddivise in 5 gironi. Ben 6 i club che non hanno effettuato l’iscrizione al torneo: Villapiana, Belcastro, Calopezzati, Lauropoli, Sibari e Virtus Diamante. Altri 4 hanno comunicato un cambio attività: Casabona e Simeri Crichi hanno chiesto l’iscrizione in Terza Categoria, mentre Coscarello Castrolibero e La Sportiva Cariatese parteciperanno al campionato di Calcio a 5.

Tenendo presente anche i 7 ripescaggi avvenuti in Prima Categoria, erano solamente 49 le formazioni regolarmente iscritte in Seconda; di conseguenza sono avvenute ben 9 ammissioni di club di Terza Categoria, tra le quali anche il Gebbione 2020. Le altre non aventi diritto ammesse sono: Benestare, Città di Tiriolo, San Michele Donnici, Audace San Marco, Cerisano, Diamante Caselli Pascale, Nuova Roggiano e Real Cosenza.

Prima giornata prevista il 31 ottobre 2021, con relativi anticipi sabato 30; i calendari verranno diramati all’inizio della prossima settimana. I Gironi A, B ed E sono composti da 12 squadre, i raggruppamenti C e D da 11. Di seguito l’elenco completo.

GIRONE A

Atletico Corigliano, Audace San Marco, Calcio Malvito, Cropalati, Diamante Caselli Pascale, Fagnano, Nuova Grisolia, Nuova Roggiano, Real Corigliano Rossano, Real Verbicaro, Saracena, Tarsia.

GIRONE B

Agid Dipignano, Audace Decollatura, Cerisano 96, Cus Cosenza, Falchi Rossi Falconara, Kominucando IKST, Marcello Pasquino, Nuova Aiello, Nuova Indomiti Colosimi, Real Cosenza, Rota Greca, San Michele Donnici.

GIRONE C

Amaraoni 08, Amatori Le Castella, Città di Tiriolo, Davoli Academy, Gasperina, Martelletto Settingiano, New Sporting Crotone, Polisportiva Palermiti, Real Montepaone, Real Vaccarizzo, Real Sersalese.

GIRONE D

Biancoverdi Raffaele, Fulgor Zungri, Nuova Calimera, P.S.G. Calabria, Pernocari Calcio, Pianopoli, Piscopio, Real Gerocarne, San Costantino Calabro, San Nicola da Crissa, Sant’Onofrio Calcio.

GIRONE E

Antonimina, Benestare, Calcistica Spinella, Campese, Gebbione 2020, RC Gallina, Real Cittanova, Rizziconi, Saline Joniche, Sangiorgese, Sport Palmi, Varapodio.