1^ Categoria D: tre anticipi in programma, Catona-Pro Pellaro remake di coppa

La terza giornata del Girone D di Prima Categoria si aprirà quest’oggi con tre anticipi, uno dei quali vedrà affrontarsi Catona e Pro Pellaro allo stadio “Pellicanò” di Bocale, dato che l’impianto di Gallico è già impegnato per l’anticipo di Promozione tra Archi e San Giorgio. Non è il primo incrocio tra Catona e Pro Pellaro, due squadre che si sono già affrontate nel primo turno di Coppa Calabria, un doppio confronto andato in scena sempre nell’impianto di Bocale e che ha premiato i bianconeri di mister Arcidiaco al termine di 180′ tiratissimi. Entrambe le formazioni sono ancora a caccia della prima vittoria nel torneo: due pareggi finora per il Catona, un pari e una partita da recuperare (partendo dal vantaggio di 1-0) per la Pro Pellaro.

Gara molto interessante, per quanto si è visto finora in due giornate di campionato, sarà quella del Polivalente di Gioia Tauro dove si sfideranno il Saint Michel, ancora a punteggio pieno, e la Bovese, collocata alle spalle delle prime con i suoi 4 punti frutto di una vittoria e un pareggio (lo 0-0 dello scorso turno in casa della Pro Pellaro). Derby ionico in programma a Palizzi, dove i padroni di casa, reduci dal pari ottenuto in casa del Catona, riceveranno il Bianco che contro il Lazzaro ha ottenuto la prima vittoria grazie ad un rigore trasformato nel finale da D’Amico.