1^ Categoria D, gli anticipi: prima vittoria della Pro Pellaro, Saint Michel infallibile

Saint Michel capolista in solitaria del Girone D di Prima Categoria per almeno ventiquattro ore. Al Polivalente la formazione di mister Cambrea ringrazia la magistrale punizione di Zappia che regala il successo per 1-0 contro la Bovese, tre punti che mantengono il club fondato da Don Gaudioso Mercuri a punteggio pieno dopo tre turni di campionato.

La terza partita è quella buona per la Pro Pellaro che ottiene la prima vittoria in campionato, battendo al “Pellicanò” di Bocale il Catona; il guizzo decisivo, in campionato così come era accaduto in coppa sempre contro i biancoazzurri, porta la firma di Manuel Marino. Ancora D’Amico fa sorridere il Bianco: dopo il penalty da tre punti trasformato contro il Lazzaro, lo stesso calciatore firma una doppietta (con un altro rigore) che permette ai biancoazzurri di espugnare il “Diano” di Palizzi vincendo 2-1, proiettandosi nelle zone nobili della classifica.