Reggina, Ricci: “Sarebbe fantastico segnare primo gol al Granillo”

Lunga intervista del calciatore amaranto Federico Ricci alla Gazzetta del Sud, a pochi giorni dal match contro il Parma. L’esterno ha parlato della prossima sfida e della prima fase di stagione della squadra.

Sul rendimento – “Voglio fare di più ed essere incisivo nel match e nei risultati finali. Devo lavorare perché si può e si deve fare sempre meglio. Non posso ancora essere soddisfatto dei numeri personali, ma di certo non è mai mancata la voglia di aiutare la squadra, il sacrificio e la corsa. Sarebbe fantastico segnare il primo gol in una gara del genere e davanti al nostro pubblico”.

Il Parma – “Siamo consapevoli di affrontare una delle squadre più forti del campionato. Ci stiamo preparando al meglio, non dobbiamo concedere nulla, partire subito con intensità e concentrazione perché in partite come queste il primo errore rischi di pagarlo. Mi aspetto una bella partita, loro sono una squadra molto offensiva ma anche noi, in ogni match, creiamo occasioni. Poi ci sarà un Granillo pieno, questo renderà l’atmosfera ancora più entusiasmante.

fonte: gazzetta del sud