Serie D, il Lamezia Terme esonera mister Alessandro Erra

Inattesa svolta nella stagione del Lamezia Terme, che a seguito della sconfitta subita nel turno infrasettimanale da parte della Gelbison, ha deciso esonerare mister Erra. Si attende di conoscere il nome del nuovo tecnico, squadra per il momento guidata dal vice di Erra, mister Lio.

Di seguito il comunicato ufficiale.

Il Lamezia Terme comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra mister Alessandro Erra.

La guida tecnica della Prima Squadra sarà momentaneamente affidata all’allenatore in seconda, mister Tony Lio.

Il Lamezia Terme ringrazia Alessandro Erra per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi, augurandogli le migliori fortune umane e professionali.