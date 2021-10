Eccellenza – Boca N. Melito, F. Cogliandro: “Dimissioni respinte, Saviano resterà con noi”

Due soli punti in cinque giornate e una fase iniziale della stagione più complicata del previsto, anche a causa di una gran quantità di infortuni. Il Boca Nuova Melito Admo è partito con il freno a mano tirato, ciò ha indotto mister Cosimo Saviano, subito dopo la partita di domenica persa a Roccella contro il Gioiosa, a presentare le sue dimissioni. Il club ci ha ragionato e a seguito di alcune riunioni, ha deciso di respingere le dimissioni del tecnico, confermando la piena fiducia nel progetto.

Ai microfoni di RNP il presidente onorario del club, Filippo Cogliandro, si è fatto portavoce della società per chiarire la situazione: “Dopo più di un incontro tra società e tecnico, abbiamo deciso di respingere le dimissioni da lui presentate dopo la partita di domenica. Siamo tutti consapevoli del fatto che l’attuale situazione non è colpa di mister Saviano, un allenatore giovane dalle idee chiare, con una squadra costruita per fare bene. Siamo fiduciosi per il futuro, compattandoci riusciremo ad uscire fuori da questo momento difficile. Probabilmente ci sarà qualche altro rinforzo, perché abbiamo intenzione di non lasciare nulla al caso. Mister Saviano arriverà fino alla fine del campionato, con i risultati o meno, la società se ne assume la responsabilità. In passato ci capitò già di avere degli inizi che, stando ai risultati, erano al di sotto delle aspettative: ricordo con mister Casciano, la risalita dal terzultimo posto, ma anche con mister Laface, che da quinti che eravamo ad un certo punto, vincemmo il campionato con un vantaggio enorme sulla seconda.”

“Il calendario certamente non ci aiuta in questo momento, – prosegue Cogliandro – ma contiamo molto sulla rinnovata disponibilità di calciatori finora assenti a causa di problemi fisici. Contro il Gioiosa abbiamo fatto una bella partita, nel primo tempo abbiamo mostrato un gran giropalla, nel secondo abbiamo sempre avuto il pallino del gioco; l’unica pecca resta quella di non aver saputo concretizzare le occasioni da gol, la traversa da noi colpita grida ancora vendetta.”