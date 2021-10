Serie D Girone I, 7^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

Ultime News

Complice la squalifica di Micai, contro il Parma sarà ancora una volta il classe 2001 Stefano Turati a difendere la porta amaranto. Il portiere arrivato in prestito dal Sassuolo in estate si appresta dunque a giocare la sua...

Sfida tutt’altro che semplice quella che attende gli amaranto, che domenica al Granillo affronteranno il Parma in una partita che si preannuncia tra le più interessanti di questo nono turno di Serie B. Una sfida...

Anche il presidente della Reggina Luca Gallo, con un messaggio su Twitter, ha voluto caricare la tifoseria in vista della sfida di domenica contro il Parma “Non amo molto gli appelli per riempire lo stadio, in quanto è giusto...