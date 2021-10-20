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Serie B, le designazioni arbitrali: Zufferli per Reggina-Parma

Serie B, le designazioni arbitrali: Zufferli per Reggina-Parma
Reggina
20/10/2021 13:59 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
La sfida in programma domenica al Granillo

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare della 9a giornata della Serie BKT 2021/2022.

ALESSANDRIA – CROTONE Venerdì 22/10 h. 20.30
SANTORO
CIPRESSA – BARONE
IV: CALZAVARA
VAR: FOURNEAU
AVAR: ROSSI L.

BENEVENTO – COSENZA h. 14.00
GHERSINI
SECHI – MACADDINO
IV: PERRI
VAR: CAMPLONE
AVAR: RANGHETTI

LECCE – PERUGIA h. 14.00
GIUA
VECCHI – GUALTIERI
IV: LUONGO
VAR: PATERNA
AVAR: MUTO

MONZA – CITTADELLA h. 14.00
MANGANIELLO
COSTANZO – ROSSI C.
IV: FRASCARO
VAR: BANTI
AVAR: BOTTEGONI

TERNANA – LR VICENZA h. 14.00
VOLPI
TEGONI – FONTEMURATO
IV: CASCONE
VAR: SACCHI
AVAR: FIORE

FROSINONE – ASCOLI h. 16.15
MAGGIONI
YOSHIKAWA – PAGNOTTA
IV: GIORDANO
VAR: PRONTERA
AVAR: PRENNA

BRESCIA – CREMONESE h. 18.30
AURELIANO
PRETI – MARGANI
IV: DE ANGELI
VAR: SERRA
AVAR: DEI GIUDICI

PISA – PORDENONE Domenica 24/10 h. 14.00
TREMOLADA
GALETTO – DI GIACINTO
IV: PERENZONI
VAR: PEZZUTO
AVAR: MASTRODONATO

REGGINA – PARMA Domenica 24/10 h. 16.15
ZUFFERLI
CECCON – LAUDATO
IV: CARELLA
VAR: DIONISI
AVAR: RASPOLLINI

SPAL – COMO Domenica 24/10 h. 20.30
ABBATTISTA
ROCCA – CAPALDO
IV: MARANESI
VAR: MASSIMI
AVAR: COLAROSSI

 

 

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Testata giornalistica online Aut. Trib. di Reggio Calabria n. 11/2010 Il calcio e lo Sport nella Provincia di Reggio Calabria.

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