Reggina, la curva sud ai tifosi: “Portate sciarpe e bandiere amaranto”

“La Curva Sud – si legge nella nota sulla pagina facebook Diffidati Liberi Reggio Calabria– in occasione della prossima partita di domenica 24 ottobre, invita tutti i tifosi a portare allo stadio sciarpe e bandiere amaranto. Coloriamo tutti i settori con i colori della nostra maglia, sosteniamo i ragazzi e spingiamoli fino alla vittoria facendo sì che il Granillo torni ad essere il fortino inespugnabile di un tempo. Dimostriamo il nostro valore in una stagione che può vederci protagonisti in campo e sugli spalti, calciatori e tifosi, tutti uniti verso un unico obiettivo!”.