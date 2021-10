Promozione, mister Ficarra lascia la panchina della Bagnarese

Per motivi di lavoro, il tecnico lascia la guida della compagine tirrenica; si resta in attesa di conoscere il successore

Cambia la guida tecnica della Bagnarese, seconda formazione del Girone B di Promozione a farlo da inizio stagione. Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale del club, mister Pino Ficarra avrebbe presentato le dimissioni per motivi di lavoro e dunque non per i risultati ottenuti finora dalla squadra. Si attende adesso di conoscere il nome del successore di mister Ficarra che guiderà la compagine tirrenica nella corsa salvezza.

Di seguito il comunicato diramato dalla Bagnarese.

Oggi il nostro allenatore, signor Pino Ficarra, per motivi di lavoro che lo occupano a tempo pieno, ha presentato le proprie dimissioni irrevocabili.

Il Consiglio ed il Presidente, nell’accettare le dimissioni, ringraziano il mister per l’attività svolta nel periodo di collaborazione.

La dirigenza dell’ACD Bagnarese