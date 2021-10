Promozione B, classifica marcatori: Rubertà leader solitario, Sanchez e Giglio inseguono

Doppietta di Rubertà contro la Bagnarese, restano in scia Sanchez, a segno contro il San Gaetano, e Giglio, in gol al 90' su punizione contro la Rombiolese

Viaggia alla media di un gol a partita Ivan Rubertà, che grazie alla doppietta realizzata nel successo per 4-2 del Brancaleone sulla Bagnarese, si prende la vetta della classifica marcatori del Girone B di Promozione. Il tentativo di allungo sul gruppo di testa da parte del fantasista ionico riesce solo in parte, dato che altri due bomber hanno risposto alla chiamata con una rete a testa. Valentin Sanchez ritrova il gol dopo tre giornate di astinenza, firmando la prima rete della Gioiese contro il San Gaetano; sono adesso 4 le reti dell’argentino, le stesse di Davide Giglio che al 90′ su punizione regala la quinta vittoria alla capolista Sporting Catanzaro Lido. Da segnalare inoltre le doppiette di Matteo Commisso nel successo per 3-2 del Caraffa sull’Africo (il calciatore raggiunge il compagno di squadra Passafaro a quota 3) e di Laria, il quale realizza la rimonta della Rombiolese sullo Sporting, prima del gol-partita del già citato Giglio.

CLASSIFICA MARCATORI

5 gol: Rubertà (Brancaleone)

4 gol: Sanchez (Gioiese), Giglio (Sporting CZ Lido)

3 gol: Commisso, Passafaro (Caraffa), Postorino, Vigoroso (Ravagnese)

2 gol: Gligora (Africo), Oliverio (Bagnarese), Romeo (Borgo Grecanico), Silvano (Caraffa), Morabito (Archi), Spanò, Tomasco (Gioiese), Galati (Melicucco), Laria (Rombiolese), Laurendi (San Giorgio), Bellia, Mancuso (Sporting CZ Lido), Denaro (Vallata del Torbido)

1 gol: 60 calciatori

Autogol: 2