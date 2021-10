Eccellenza, classifica marcatori: Franco e Trombino in vetta con Lancioni

La leadership solitaria di Nicolas Lancioni nella classifica marcatori di Eccellenza è durata solo un turno. L’argentino della Reggiomediterranea non ha trovato il gol a Scalea, così come tutta la squadra rimasta a secco per la prima volta. Lancioni viene così raggiunto al primo posto da Leonardo Franco che con il suo gol illude il CotroneiCaccuri a Soriano, prima di subire la rimonta dei locali e incappare nella terza sconfitta di fila, e da Alfredo Trombino, che dal dischetto realizza una delle cinque reti della Morrone nel match vinto dai cosentini per 5-3 in casa della Stilomonasterace. Seconda rete stagionale per Attilio Angotti, che vale i tre punti ottenuti a Gallico dalla Paolana.

CLASSIFICA MARCATORI

5 gol: Franco (CotroneiCaccuri), Trombino (Morrone), Lancioni (Reggiomediterranea)

4 gol: Padin (Reggiomediterranea), Nesticò (Sersale)

3 gol: Zampaglione (Boca N. Melito), Prete (Morrone)

2 gol: Bianchini (Boca N. Melito), Espanet (Bovalinese), Piperissa (CotroneiCaccuri), Manzano (Gioiosa J.), Dodaro (Locri), Barbieri (Morrone), Angotti (Paolana), Gonzalez (Reggiomediterranea),Mercuri (Scalea), Cristaudo, Silvano (Sersale), Macrì (Soriano), Mateucci (Stilomonasterace)

1 gol: 37 calciatori

Autogol: 3