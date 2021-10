Serie D, il Cittanova espugna Rende, pari interno del San Luca

La sesta giornata del Girone I di Serie D ribalta ogni certezza in vetta alla classifica, dove si erge solitario il sorprendente Real Aversa che passa per 3-1 a Castrovillari, chiudendo la partita già nel primo quarto d’ora con le reti di Chianese dal dischetto, Cavallo e La Monica; in avvio di ripresa accorcia Mazzotti ma la rimonta dei Lupi del Pollino si ferma dopo l’espulsione di Azzaro.

Terza vittoria di fila per il Cittanova che si aggiudica il derby calabrese battendo a domicilio il Rende, decide a metà ripresa un gol del nuovo entrato Maggio. Il filotto di successi porta la squadra giallorossa in undicesima posizione, a due lunghezze dal San Luca che contro la Gelbison ottiene un pari casalingo: nel cuore della ripresa Khoris porta avanti i campani, poi i giallorossi restano in dieci per un rosso a Mauro; sotto di un gol e di un uomo, la squadra di Ignoffo ha una grande reazione e Crucitti firma il gol del pari, andando nel finale addirittura ad un passo dalla rete della vittoria. La Gelbison è l’unica delle tre ormai ex prime della classe ad aver fatto punti: sconfitte pesanti per il Portici, 4-0 a Licata, e per la Cavese, ribaltata e battuta per 2-1 dal Troina che ottiene i suoi primi punti stagionali grazie alla doppietta di Gueye.

Balza al secondo posto il Paternò che passa a Giarre per 3-0, mentre il Lamezia vince l’anticipo di Biancavilla (clicca qui per il focus sull’anticipo) e aggancia Cavese e Portici a -2 dalla vetta. Successi per Acireale, 2-0 a San Cataldo contro una squadra sempre sconfitta finora, e per il Santa Maria, un 2-1 che frena l’ascesa del Sant’Agata. Finisce in parità FC Messina-Trapani, ospiti avanti con De Felice in avvio, pari messinese nella ripresa firmato dall’ex amaranto Ivan Castiglia.

