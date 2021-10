Reggina-Parma in stile….Squid Game: sui social la sfida è già partita

Un nuovo lunedì, una nuova settimana all’orizzonte. Per la Reggina, con vista alla sfida di domenica (16.15) con il Parma, atteso in riva allo Stretto dopo il pari casalingo con il Monza. E se, di per sé, la gara si preannuncia già affascinante e con l’etichetta di ”match di cartello” addosso, nella giornata odierna il club calabrese le ha anche associato un tema ben preciso, che sembra voler portare avanti da qui al giorno della partita.

Si tratta della famosa serie tv dal titolo Squid Game, la quale, ad un mese dalla sua uscita, è già la serie tv più vista di sempre sulla piattaforma di streaming Netflix.

”Ehi Parma Calcio 1913, ti va di fare un gioco con noi?”

La prima uscita social del club amaranto richiama subito alla simbologia della nota produzione coreana e mostra notevoli riscontri dagli utenti dei vari social network, da Facebook a Twitter, passando per Instagram. A riguardo, non si è fatta attendere la risposta del Parma (anch’esso con l’utilizzo di riferimenti a Squid Game) e perfino della Lega B.

Dal punto di vista social, dunque, sarà un Reggina-Parma in stile Squid Game. Una tematica di tendenza che, dopo essere stata avvicinata anche al mondo del calcio, sbarca anche in Serie B. Il countdown per domenica segna meno sei, ma sui social la sfida sembra essere già iniziata…