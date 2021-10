Promozione B, lo Sporting vince al 90′, Gioiese e Brancaleone non mollano

Successo in extremis per la capolista del Girone B di Promozione nella quinta giornata: lo Sporting Catanzaro Lido, avanti di due gol contro la Rombiolese grazie a Bellia e un’autorete, si è visto rimontare dai padroni di casa trascinati dalla doppietta di Laria, salvo poi trovare al 90′ con il bomber Giglio la rete del quinto successo consecutivo.

Si portano al terzo posto, rimanendo a -5 dalla vetta, Gioiese e Brancaleone: la formazione di mister Nocera batte con un gol per tempo (le firme di Sanchez e Clasadonte) un volenteroso San Gaetano ancora fermo a quota zero; la compagine di mister Criaco supera 4-2 una coriacea Bagnarese, trascinata dal solito Rubertà che con una doppietta si prende la vetta della classifica marcatori. Prosegue il mal di trasferta del Ravagnese, sconfitto anche in casa della Cinquefrondese per 2-0, reti di Attisano e Pantano. Un botta e risposta nel finale di gara consegna un punto a testa a Vallata del Torbido e Capo Vaticano.

