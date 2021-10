Il punto sulla Serie B: Colpaccio Crotone contro la capolista, vincono Reggina e Ternana

Riprende il campionato dopo la sosta nazionali: cade per la prima volta il Pisa, continuano a perdere colpi Monza e Parma. Apre la giornata la vittoria della Ternana ai danni del Pordenone, continua il periodo di crisi dei ramarri che hanno raccolto solo un punto nelle prime otto giornate di campionato, nonostante il grande calciomercato e il cambio sulla panchina i neroverdi non riescono ad incidere sul campionato, che sembra continuare sulla falsariga della passata stagione. Esonerato anche Rastelli. Espugna lo stadio Romeo Menti di Vicenza la Reggina, la squadra allenata da mister Aglietti si è imposta di misura grazie ad una rete del solito Andrej Gălăbinov, che si porta a casa la quarta marcatura stagionale. Ottiene la prima vittoria stagionale il Crotone contro il Pisa capolista, in rete per i pitagorici il solito Mulattieri che sigla la sesta rete in campionato; grande delusione per i nerazzurri, che rimpiangono un rigore sbagliato nel primo tempo da De Vitis. Non vanno oltre il pareggio Ascoli e Lecce, nonostante il pari le due squadre non perdono posizioni e restano ai vertici della classifica; si interrompe la striscia di vittoria del Lecce dopo quattro vittorie. Seconda sconfitta consecutiva per il Brescia di Filippo Inzaghi, le rondinelle non sono riuscite ad arginare il Perugia, andato in vantaggio grazie ad un rigore di De Luca nella prima frazione di gioco. Continua ad ottenere ottimi risultati il Cosenza, che è riuscito a fermare il Frosinone tra le mura amiche del Marulla. Si riconferma il Como, che ottiene la seconda vittoria stagionale, gli azzurri si sono imposti sull’Alessandria grazie ad una rete di Bellemo e un gol in extremis di Parigini; non riesce a sbloccarsi invece l’Alessandria: la compagine piemontese si trova bloccata alla terz’ultima posizione. Non si ferma la striscia di pareggi del Benevento, le streghe hanno ottenuto il terzo pari di fila contro la Cremonese; la squadra lombarda, nonostante il pari, si conferma in seconda posizione, a tre punti dal vertice. Regala poche emozioni il big match tra Parma e Monza, le due squadre non hanno ancora trovato una quadra e si ritrovano a metà classifica, entrambe a quota 10 punti. Risultato analogo per Cittadella e SPAL, punto che sicuramente fa più comodo ai granata, che si trovano comunque vicini alla zona play-off; male i ferraresi, che non vincono da quasi un mese e si trovano a ridosso della zona retrocessione.

