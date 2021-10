Eccellenza, frena la Reggiomed a Scalea, Locri e Sersale si avvicinano

La quinta giornata del campionato di Eccellenza ha visto la Reggiomediterranea, capolista a punteggio pieno e con il miglior attacco, sbattere contro il muro eretto dallo Scalea, andato anche vicino al gol del successo. Lo 0-0 maturato al “Longobucco” scontenta entrambe le formazioni, ma fa felice le inseguitrici della squadra di Misiti. Il Locri si aggiudica il derby con la Bovalinese con un secco 3-0, a segno Leto, Paviglianiti e Romero, portandosi a -1 dalla vetta; il Sersale rifila invece un poker all’Isola Capo Rizzuto fanalino di coda, con doppietta di Cristaudo, Dezai dal dischetto e l’autogol di Frijio.

La compagine di mister Saladino è adesso terza, a -3 dalla Reggiomed, precedendo di una lunghezza la Morrone, protagonista di uno spettacolare successo per 5-3 in casa della Stilomonasterace, e la Paolana, corsara in casa del Gallico Catona grazie alla prima firma stagionale di Angotti. Balzano a metà classifica il Soriano, vittorioso in rimonta sul CotroneiCaccuri, e il Gioiosa, al secondo successo di fila: il gol di Raso fissa il risultato contro il Boca Nuova Melito, penultimo in classifica e con mister Saviano che ha annunciato le proprie dimissioni (clicca qui). Prima vittoria nel torneo per l’Acri che con Mazzei e Petrone piega il Roccella, ora terzultimo in graduatoria.

