1^ Categoria D, bis della Deliese, poker del Siderno, pari della Pro Pellaro

Netta affermazione del Siderno contro la Scillese, in extremis la vittoria della Deliese sul Taurianova; reti bianche tra Pro Pellaro e Bovese

Il grosso delle gare della seconda giornata del Girone D di Prima Categoria era andato in scena sabato, con i successi di Palmese, Nuovo Polistena, Saint Michel e Bianco e il pari tra Catona e Palizzi (clicca qui per il focus sugli anticipi).

Nelle gare domenicali, spiccano i successi esterni di Siderno e Deliese: senza storia la vittoria degli ionici in casa della Scillese, un 4-0 che porta le firme di Commisso, Romeo, Pasqualino e Fuda; la formazione di mister Api trova invece con Kebe nel recupero il gol da tre punti in casa del Taurianova, dopo che il primo vantaggio firmato Carbone era stato impattato da Romano. Si chiude senza gol il match tra Pro Pellaro e Bovese, con la squadra di Arcidiaco che, in attesa di completare la partita di Palizzi sospesa la scorsa settimana, deve ancora rinviare l’appuntamento con la prima vittoria.

Clicca qui per risultati, classifica e prossimo turno