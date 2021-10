Serie B, il Pordenone cambia ancora: esonerato Rastelli

In pole per la sostituzione Bruno Tedino

Secondo esonero in otto giornate per il Pordenone. La società friulana, dopo la sconfitta interna contro la Ternana, ha annunciato di aver sollevato dall’incarico Massimo Rastelli. Insieme al tecnico sono stati licenziati anche il suo vice Dario Rossi, il preparatore atletico Fabio Esposito e l’allenatore dei portieri David Dei. Rastelli era subentrato a Massimo Paci alla terza giornata. In pole per la sostituzione, c’è Bruno Tedino, già tecnico del Pordenone in passato.