Eccellenza – Boca N. Melito, mister Saviano annuncia: “Mi dimetto”

Due punti raccolti in cinque giornate, terza sconfitta in tre trasferte e penultimo posto in classifica. La sconfitta di Roccella contro il Gioiosa ha posto il Boca N. Melito in una situazione che comincia a farsi preoccupante, dato che i risultati non arrivano e le avversarie continuano a far punti.

La battuta d’arresto contro la compagine ionica ha portato mister Cosimo Saviano a compiere una scelta non facile, per chi, come lui, è legatissimo al club biancorosso. Tuttavia, le sue dichiarazioni rilasciate nel post-gara sono state brevi e dirette: “Sono molto amareggiato, – ha affermato Saviano ai nostri microfoni – a questa squadra serve una scossa per reagire. Per questo motivo presenterò le mie dimissioni alla società”.

L’avventura sulla panchina del Boca N. Melito per Cosimo Saviano potrebbe quindi essere giunta già al capolinea.