Vicenza-Reggina, Turati: “Partita gestita bene, non è facile vincere certi incontri”

La Reggina espugna il “Romeo Menti” di Vicenza grazie ad un gol di Galabinov nel primo tempo; ai microfoni di Reggina TV è intervenuto il portiere amaranto Stefano Turati.

“Sono contento per la prestazione, ringrazio i compagni che mi hanno messo a mio agio per questo debutto. Nell’intervallo ci siamo detti le cose che si dicono per darsi sicurezza in partite del genere, non è mai facile vincere contro certe squadre. Ero molto tranquillo oggi come in Under 21, entro in campo e faccio quello che so fare. Sulla punizione ero sulla traiettoria, l’ho toccata prima che colpisse il palo. L’abbiamo gestita molto bene, cercavamo Galabinov per farci respirare; penso che abbiamo fatto una grande partita. Massimo TaibiP mi ha subito dato fiducia fin dal mio arrivo a Reggio, lo ringrazio tanto.”