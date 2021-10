Vicenza-Reggina, le pagelle amaranto: Galabinov firma i tre punti

Primo successo esterno per la Reggina di mister Aglietti, che sbanca il ”Romeo Menti” di Vicenza grazie ad una rete di Galabinov nel primo tempo. Di seguito, le pagelle amaranto targate RNP:

Turati 6,5: attento e puntuale. Esordio senza troppi rischi e con una buona dose di sicurezza

Loiacono 6: impegnato maggiormente in fase di impostazione e disimpegno piuttosto che nel difendere dagli attacchi avversari. Dal 75′ Lakicevic s.v.

Cionek 6,5: come un diesel. Il tempo di prendere le misure e poi diventa insuperabile.

Stavropoulos 6,5: ritorno in campo positivo, associa l’autoritaria prestazione individuale alla gioia di squadra per il ritorno alla vittoria.

Di Chiara 6,5: per costanza e qualità, è tra le certezze di questa Reggina. Spinge, crossa e ripiega con grande intensità.

Ricci 6: si propone ma non punge come dovrebbe (e potrebbe). Meglio nella ripresa. Dal 64′ Laribi 6: ingresso ‘pulito’, non sposta gli equilibri ma non demerita.

Bianchi 6: gioca a viso aperto, prova ad andare alla conclusione ed accompagna la manovra sia in fase di possesso che in quella di non possesso. Dal 64′ Hetemaj 6: più sostanza in mezzo al campo (ed una fedina priva di cartellini).

Crisetig 6: qualche errore di troppo rispetto al solito, ma che riesce ad oscurare con le solite geometrie. Bravo, insieme al compagno di reparto, a restare compatto dopo il goal e filtrare i palloni.

Bellomo 6: primo tempo abbastanza vivace, ripresa a ritmi leggermente più bassi. Agisce con maturità ed efficacia. Dal 75′ Cortinovis s.v.

Ménez 6: nel vivo del gioco per quasi tutto il primo tempo, ci mette qualità e impegno. Costretto a richiedere il cambio nella ripresa, quando avverte un fastidio muscolare. Dal 70′ Rivas 6: a venti dalla fine serviva anche la sua rapidità, preziosa in qualche situazione di recupero palla, specie a centrocampo.

Galabinov 7 (MVP): controllo di petto e conclusione ad incrociare sul secondo palo, in area di rigore. Freddo ed efficace, il gigante bulgaro si ritaglia ancora la copertina di MVP e regala i tre punti agli amaranto.

Aglietti 6,5: la sua squadra capitalizza una delle pochissime occasioni create ed esce dal ”Menti” con i tre punti. Vittoria importantissima per il morale di una squadra reduce dal ko contro la capolista Pisa e che aveva atteso il periodo di sosta per riscattare la sconfitta. Lo fa, inoltre, da squadra di categoria.