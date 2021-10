Vicenza-Reggina, Aglietti: “Abbiamo saputo soffrire da squadra”

La Reggina espugna il “Romeo Menti” di Vicenza grazie ad un gol di Galabinov nel primo tempo; le parole di mister Alfredo Aglietti dalla sala stampa dello stadio vicentino.

“Durante la settimana seguo gli allenamenti e metto chi è più pronto, dovevo tener conto degli impegni delle nazionali; Rivas e Cortinovis sono rientrati negli ultimi due giorni, non si sono allenati con noi per due settimane. La direzione arbitrale è stata uniforme, non credo ci sia da lamentarsi; inoltre adesso dovremmo stare più tranquilli grazie al VAR. Menez aveva i crampi, era tanto che era fuori. Qui ho avuto una grande delusione con il Napoli, perdendo contro il Vicenza la finale di Coppa Italia al 118′; era un altro calcio, fu uno spettacolo unico, è passato tanto tempo. Nel primo tempo con il possesso palla riuscivamo a sopperire al gioco tra le linee del Vicenza; nel secondo, complice la stanchezza e la spinta loro, ho preferito abbassare Crisetig sulla linea di passaggio per Dalmonte. Loiacono è il capitano di questa squadra, era giusto che avesse un’occasione per il lavoro fatto, Lakicevic non era al meglio. Abbiamo speso tanto anche a livello mentale; c’è sempre da lottare, la squadra mi è piaciuta, a sempre cercato di giocare la palla, nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’ ma lo abbiamo fatto da squadra.”