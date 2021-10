Serie D, Promozione e 1^ Categoria: il programma degli anticipi

In Serie D si gioca Biancavilla-Lamezia Terme, tre gli anticipi in Promozione, cinque in Prima Categoria

Un folto numero di anticipi infiammerà la giornata odierna tra i Dilettanti. Oltre agli ormai consueti match del sabato in Promozione e Prima Categoria (calcio d’inizio ore 15:30), anche il campionato di Serie D proporrà quest’oggi un gustoso antipasto.

SERIE D, GIRONE I – Allo stadio “Orazio Raiti” di Biancavilla, alle ore 15, la compagine siciliana guidata da Francesco Cozza ospiterà il Lamezia Terme. Di fronte due squadre che vivono momenti diametralmente opposti: da una parta i padroni di casa che dopo il successo contro il Licata, nel match d’esordio di Cozza in panchina, hanno inanellato tre sconfitte di fila; dall’altro la squadra di Erra che dopo l’inattesa sconfitta con il Castrovillari ha saputo reagire battendo Giarre e Licata, rafforzandosi ulteriormente con gli innesti di Sandomenico e Bollino, entrambi alla prima convocazione.

PROMOZIONE, GIRONE B – Tre anticipi molto interessanti andranno in scena in Promozione. In campo sei formazioni racchiuse nel gruppone che va dal secondo al dodicesimo posto, undici squadre in appena tre punti. Al “Pellicanò” di Bocale si affrontano Borgo Grecanico e Archi, entrambi reduci da una sconfitta e con la ferma intenzione di risollevarsi subito per ritrovare immediato slancio. Al “Longhi-Bovetto” di Croce Valanidi il San Giorgio proverà a sfruttare nuovamente il fattore-campo, che ha finora fruttato 6 punti in 2 gare, ospitando il temibile Melicucco reduce dal successo in extremis sul Ravagnese. Al Centro Tecnico Federale di Catanzaro, il Caraffa secondo in graduatoria riceve l’Africo, ancora senza punti nelle gare giocate lontano da casa.

PRIMA CATEGORIA, GIRONE D – Si gioca in gran parte al sabato la seconda giornata del Girone D di Prima Categoria, con ben cinque incontri in programma. Riflettori inevitabilmente puntati su Santa Cristina d’Aspromonte, dove i locali ospiteranno la Palmese, che tra le due gare di Coppa Calabria e il debutto in campionato, ha messo a segno già 14 reti senza incassarne alcuna. Dopo l’amaro debutto di Bova Marina, la Villese torna a giocare al “Santoro” ospitando il Saint Michel, vittorioso una settimana fa. Dopo lo spettacolare pareggio per 3-3 di domenica scorsa, il Catona riceverà il Palizzi che non ha concluso la propria gara inaugurale a causa del maltempo, mentre il Lazzaro sarà di scena al Comunale di Bianco contro i padroni di casa reduci dalla netta sconfitta di Delianuova. A Locri, l’Ardore tenterà di dimenticare il cappotto subito per mano della Palmese, affrontando il Nuovo Polistena che ha invece iniziato con il piede giusto il proprio torneo battendo la Scillese.